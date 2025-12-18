Garlasco oggi l' ultima udienza dell' incidente probatorio

Oggi si conclude un capitolo fondamentale nel caso Garlasco con l'ultima udienza dell’incidente probatorio. Un momento decisivo per fare luce su aspetti fondamentali delle indagini riguardanti Andrea Sempio. L’attenzione è alta: si delineano i punti chiave che potrebbero cambiare il corso della vicenda. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale su questa fase cruciale del processo.

È l'udienza più attesa sul caso Garlasco. Quella in cui si definiranno almeno alcuni punti chiave sulle indagini su Andrea Sempio. In aula è attesa la deposizione della perita Denise Albani, che illustrerà i risultati, entrando nel dettaglio, degli esami genetici eseguiti e già in parte emersi, nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Sono attesi in procura a Pavia avvocati e consulenti, che potranno esporre le loro domande sulla perizia. La conclusione dei pm, a loro avviso confermata dalla relazione genetica super partes, è che vi siano indizi schiaccianti sul 37enne Andrea Sempio, amico del fratello della 26enne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

