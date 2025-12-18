Garlasco oggi l’ultima udienza dell’incidente probatorio | battaglia tra dna e impronte

Oggi a Garlasco si svolge l’ultima udienza dell’incidente probatorio, al centro della controversia tra prove genetiche e impronte. Quattro posizioni divergenti ruotano attorno alla perizia firmata da Denise Albani e disposta dal gip Daniela Garlaschelli, evidenziando un confronto cruciale nel processo. Un momento decisivo che potrebbe definire l’esito dell’indagine e le sorti del procedimento.

Quattro posizioni contrapposte, come punti cardinali attorno a un unico centro di gravità: la perizia genetico-forense, il dna, la perita Denise Albani che l’ha firmata e il gip Daniela Garlaschelli che l’ha disposta. L’ultima udienza del maxi-incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi, in programma dalle 10 di oggi al tribunale di Pavia, si annuncia come la più tesa e decisiva, con una netta saldatura dei fronti. Da una parte difensori e consulenti di Andrea Sempio e della famiglia Poggi. Dall’altra la Procura, guidata da Fabio Napoleone con l’aggiunto Stefano Civardi, e Alberto Stasi, condannato in via definitiva, rappresentato dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

