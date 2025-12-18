Garlasco | oggi l' incidente probatorio Stasi a sorpresa in aula

Oggi a Garlasco si svolge l'incidente probatorio, un passaggio cruciale nel procedimento giudiziario. In un colpo di scena, Alberto Stasi si presenta senza preavviso in aula a Pavia, suscitando attenzione e aspettative. La sua presenza aggiunge un nuovo elemento di tensione a una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l'intera comunità, segnando un momento decisivo nel processo.

AGI - Alberto Stasi si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia per partecipare all'ultima udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco. "Non credo che parlerà" ha detto uno dei suoi legali, Antonio De Rensis. Stasi non ha risposto alle domande dei numerosi cronisti presenti. Non si deciderà nulla oggi ma il sapore dell'udienza che chiude l' incidente probatorio sull' omicidio di Garlasco sarà quello di un processo anticipato. Almeno sul tema delle prove scientifiche perché tutto il resto, quelle che vengono definite le attività tradizionali d'indagine, resterà fuori dall'aula della giudice Daniela Garlaschelli che ha convocato avvocati ed esperti a Pavia con inizio alle dieci. 🔗 Leggi su Agi.it

