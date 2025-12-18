Garlasco oggi l' incidente probatorio Stasi a sorpresa in aula Voleva esserci

Oggi a Garlasco si svolge l’atteso incidente probatorio, con la presenza inaspettata di Stasi. La sua partecipazione, desiderata, aggiunge tensione a un’udienza cruciale per chiarire dettagli importanti sulle indagini relative ad Andrea Sempio. Un momento decisivo che potrebbe contribuire a fare luce su alcuni aspetti ancora oscuri del caso, coinvolgendo direttamente le parti e aprendo nuove prospettive sul procedimento.

È l'udienza più attesa sul caso Garlasco. Quella in cui si definiranno almeno alcuni punti chiave sulle indagini su Andrea Sempio. In aula è attesa la deposizione della perita Denise Albani, che illustrerà i risultati, entrando nel dettaglio, degli esami genetici eseguiti e già in parte emersi, nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. A sorpresa, in aula è arrivato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio. " Voleva esserci perché lo riguarda. Il Tribunale della Sorveglianza glielo ha concesso ma non potrà parlare", le parole dell'avvocato Antonio De Rensis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

