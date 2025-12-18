Garlasco oggi l' incidente probatorio Le conferme della perita sul Dna
Oggi a Garlasco si svolge l’incidente probatorio, un momento cruciale nel caso che vede coinvolto Andrea Sempio. La perizia sul DNA fornisce conferme fondamentali, contribuendo a fare luce su aspetti chiave delle indagini. L’udienza rappresenta un passaggio decisivo nel percorso giudiziario, con l’attenzione di tutti rivolta alle evidenze emerse e alle implicazioni che ne derivano.
È l'udienza più attesa sul caso Garlasco. Quella in cui si definiscono alcuni punti chiave sulle indagini su Andrea Sempio. In aula la perita Denise Albani ha già illustrato i risultati, entrando nel dettaglio, degli esami genetici eseguiti e già in parte emersi, nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Da quanto trapela, in aula la discussione è stata molto tranquilla e serena. La perita ha illustrato ad avvocati, pm e investigatori il risultato della sua analisi, spiegano con quale metodo e con quale esito ha condotto la sua indagine. In sostanza ha risposto al quesito del Gip, illustrando i suoi risultati alle parti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Garlasco, l'udienza in diretta: oggi in aula l'incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio
