Garlasco oggi l' incidente probatorio Le conferme della perita sul Dna

Oggi a Garlasco si svolge l’incidente probatorio, un momento cruciale nel caso che vede coinvolto Andrea Sempio. La perizia sul DNA fornisce conferme fondamentali, contribuendo a fare luce su aspetti chiave delle indagini. L’udienza rappresenta un passaggio decisivo nel percorso giudiziario, con l’attenzione di tutti rivolta alle evidenze emerse e alle implicazioni che ne derivano.

È l'udienza più attesa sul caso Garlasco. Quella in cui si definiscono alcuni punti chiave sulle indagini su Andrea Sempio. In aula la perita Denise Albani ha già illustrato i risultati, entrando nel dettaglio, degli esami genetici eseguiti e già in parte emersi, nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Da quanto trapela, in aula la discussione è stata molto tranquilla e serena. La perita ha illustrato ad avvocati, pm e investigatori il risultato della sua analisi, spiegano con quale metodo e con quale esito ha condotto la sua indagine. In sostanza ha risposto al quesito del Gip, illustrando i suoi risultati alle parti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Garlasco, l’udienza in diretta: oggi in aula l’incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio

Garlasco: oggi l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula - Alberto Stasi si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia per partecipare all'ultima udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco. msn.com