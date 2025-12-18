Garlasco l’udienza in diretta | chiusa discussione sul DNA di Sempio Stasi lascia il tribunale assediato dai cronisti
Oggi a Garlasco si svolge in diretta l’udienza del processo per il delitto di Chiara Poggi. La discussione si è conclusa con la chiusura sull’esame del DNA di Sempio, mentre Stasi ha lasciato il tribunale sotto l’assedio dei cronisti, nel vivo di un caso che ha scosso l’intera comunità. Un momento cruciale che tiene tutti con il fiato sospeso.
Oggi in diretta l’udienza del processo per il delitto di Garlasco nel quale ha perso la vita Chiara Poggi. In aula il confronto sull’incidente probatorio, sui risultati delle perizie e sulle tracce del DNA di Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Garlasco, l’udienza in diretta: oggi in aula l’incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio
Leggi anche: Garlasco, l’udienza in diretta: oggi in aula l’incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio
Garlasco, scontro in diretta a Mattino Cinque. Aiello contro De Rensis: «C’è stato un colloquio segreto…» - A Mattino Cinque L'avvocato di Venditti accusa De Rensis: “C’è stato un colloquio segreto con il procuratore”. affaritaliani.it
Garlasco, Gallo choc: minaccia dimissioni in diretta/ “Non faccio pupazzo in tv!”: cos’è successo con Lovati - Una circostanza non sorprendente, considerando che l’invito potrebbe essere arrivato proprio nelle ... ilsussidiario.net
Garlasco, la dottoressa: "La genetista sono io”. Panicucci rimane senza parole in diretta. VIDEO - La puntata del 24 novembre, attesissima perché dedicata a due dei punti più controversi dell’inchiesta – la famigerata Impronta 33 e ... affaritaliani.it
Garlasco, udienza finita: caos all'uscita, Alberto Stasi ha parlato. L'annuncio bomba dei suoi avvocati: “Per la prima volta...”. Cosa è successo (VIDEO) - facebook.com facebook
Perché Alberto #Stasi si è presentato all’udienza in Tribunale a Pavia e l’indagato Andrea #Sempio è assente #Garlasco x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.