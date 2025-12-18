Garlasco l’udienza in diretta | chiusa discussione sul DNA di Sempio Stasi lascia il tribunale assediato dai cronisti

Oggi a Garlasco si svolge in diretta l’udienza del processo per il delitto di Chiara Poggi. La discussione si è conclusa con la chiusura sull’esame del DNA di Sempio, mentre Stasi ha lasciato il tribunale sotto l’assedio dei cronisti, nel vivo di un caso che ha scosso l’intera comunità. Un momento cruciale che tiene tutti con il fiato sospeso.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.