Si conclude l’incidente probatorio a Garlasco, con Alberto Stasi che si presenta in aula a sorpresa. L’udienza, accompagnata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, rappresenta un momento chiave nel procedimento giudiziario. La presenza inattesa del presunto colpevole ha suscitato grande attenzione, segnando un passo importante nel percorso legale legato al caso. Restano da seguire gli sviluppi di questa delicata fase processuale.

© Agi.it - Garlasco: l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula

AGI - E' finita l'udienza con cui si è chiuso l'incidente probatorio di Garlasco. Alberto Stasi, affiancato dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia. Quando ha lasciato il tribunale è stato lungamente inseguito per le strade da telecamere e microfoni "Abbiate pazienza" ha detto ai cronisti che lo assediavano cercando di farsi largo e ancora: "Così non andiamo da nessuna parte". Alle ripetute domande su come stesse e sull'udienza non ha risposto. Non si deciderà nulla oggi ma il sapore dell'udienza che chiude l' incidente probatorio sull' omicidio di Garlasco sarà quello di un processo anticipato. 🔗 Leggi su Agi.it

Leggi anche: Garlasco: in aula l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula

Leggi anche: Garlasco: oggi l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Garlasco, incidente probatorio oggi: perizia chiave sul Dna. Un documento, tre posizioni opposte: la diretta; Caso Garlasco conto alla rovescia: tre giorni alla perizia in aula sul Dna. Il giallo dei monili; Garlasco, perché per De Rensis l'incidente probatorio è un passaggio importante ma non fondamentale; Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: scontro sul Dna. Cosa può cambiare per Sempio.

Delitto di Garlasco, incidente probatorio concluso: le parole dei legali e gli ultimissimi aggiornamenti - Si è concluso l’incidente probatorio per il delitto di Garlasco. notizie.it