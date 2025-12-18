Garlasco | l' incidente probatorio Stasi a sorpresa in aula
Si conclude l’incidente probatorio a Garlasco, con Alberto Stasi che si presenta in aula a sorpresa. L’udienza, accompagnata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, rappresenta un momento chiave nel procedimento giudiziario. La presenza inattesa del presunto colpevole ha suscitato grande attenzione, segnando un passo importante nel percorso legale legato al caso. Restano da seguire gli sviluppi di questa delicata fase processuale.
AGI - E' finita l'udienza con cui si è chiuso l'incidente probatorio di Garlasco. Alberto Stasi, affiancato dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia. Quando ha lasciato il tribunale è stato lungamente inseguito per le strade da telecamere e microfoni "Abbiate pazienza" ha detto ai cronisti che lo assediavano cercando di farsi largo e ancora: "Così non andiamo da nessuna parte". Alle ripetute domande su come stesse e sull'udienza non ha risposto. Non si deciderà nulla oggi ma il sapore dell'udienza che chiude l' incidente probatorio sull' omicidio di Garlasco sarà quello di un processo anticipato. 🔗 Leggi su Agi.it
