Garlasco legali di Stasi | Lui escluso da tracce di Dna in perizia super partes conclusa udienza finale incidente probatorio

Si conclude l'udienza finale dell’incidente probatorio nel caso Garlasco, con una nuova perizia sul DNA che esclude definitivamente Alberto Stasi. La difesa annuncia una svolta scientifica e valuta la revisione del processo, mentre l’unico indagato ora è Andrea Sempio. Un passaggio decisivo che potrebbe influenzare il corso delle indagini e il futuro giudiziario dei coinvolti.

Nuova perizia sul Dna nel caso Garlasco esclude definitivamente Alberto Stasi. La difesa parla di svolta scientifica e valuta la revisione del processo Si è conclusa l'udienza che termina idealmente l'incidente probatorio del nuovo processo su Garlasco, in cui l'unico indagato è Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

