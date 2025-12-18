Garlasco l’avvocato di Sempio lo annuncia fuori dal tribunale | parole nettissime

Garlasco, l'avvocato di Sempio si presenta fuori dal tribunale con parole chiare e decise. L'udienza sull'omicidio di Chiara Poggi ha rappresentato un momento cruciale nel procedimento, evidenziando l'importanza degli accertamenti tecnici e delle tracce di DNA trovate sul corpo della vittima. Un passo fondamentale nel percorso giudiziario, che continua a tenere alta l'attenzione sul caso e sulle sue implicazioni.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.