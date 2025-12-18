Garlasco l’avvocato di Sempio lo annuncia fuori dal tribunale | parole nettissime
Garlasco, l'avvocato di Sempio si presenta fuori dal tribunale con parole chiare e decise. L'udienza sull'omicidio di Chiara Poggi ha rappresentato un momento cruciale nel procedimento, evidenziando l'importanza degli accertamenti tecnici e delle tracce di DNA trovate sul corpo della vittima. Un passo fondamentale nel percorso giudiziario, che continua a tenere alta l'attenzione sul caso e sulle sue implicazioni.
L'udienza sull'omicidio di Chiara Poggi ha segnato una nuova tappa rilevante nel procedimento legato al delitto di Garlasco, riportando al centro dell'attenzione gli accertamenti tecnici e il ruolo delle tracce di Dna rinvenute sul corpo della vittima. L' incidente probatorio ha avuto come fulcro l'analisi scientifica del materiale genetico, destinata a incidere sui successivi sviluppi giudiziari. Cosa ha detto l'avvocato di Sempio? Incidente probatorio a Garlasco, il ruolo delle tracce genetiche. La giornata in tribunale è stata caratterizzata da un clima concentrato sugli aspetti tecnici, con l'intervento di consulenti e periti chiamati a esprimersi sui reperti biologici raccolti all'epoca delle indagini.
