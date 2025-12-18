Garlasco l' avvocato Bocellari | Stasi escluso dalle tracce di dna

L’avvocato Giada Bocellari ha sottolineato l’importanza dell’udienza di oggi nell’inchiesta di Garlasco, evidenziando che le tracce di DNA di Alberto Stasi risultano escluse dal caso. La presenza del suo assistito ha segnato un momento cruciale, rafforzando la posizione difensiva e sottolineando la rilevanza di questa fase nel processo.

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'avvocato Bocellari:""Stasi escluso dalle tracce di dna" L'avvocato di Alberto Stasi, Giada Bocellari, accanto al suo assistito al termine dell'udienza dell'incidente probatorio ha ribadito come quella di oggi sia stato un passaggio fondamentale per tutta l'inchiesta di Garlasco, motivo anche della presenza di Alberto Stasi che non ha potuto rilasciare dichiarazioni. Secondo I legali di Stasi finalmente Alberto è stato escluso dalle tracce di Dna analizzate nella perizia.

Garlasco in Tv, Stasi in Tribunale e Bocellari esulta: "Perizia DNA lo esclude". Infante sbotta sull'Estathé: "Inizia la riscossa" - La puntata di Ore 14 di giovedì 18 dicembre 2025 ha dedicato ampio spazio al delitto di Garlasco nel giorno dell'incidente probatorio, la difesa di Stasi fa una rilevazione interessante. libero.it

Delitto di Garlasco: “DNA Stasi escluso dalle unghie di Chiara Poggi” - Le prime reazioni dopo l'incidente probatorio per il delitto di Garlasco. newsmondo.it

Garlasco, Bocellari: Stasi escluso dalle tracce riscontrate

L'avvocato di Andrea Sempio annuncia un romanzo ambientato nel 2750 che riprenderà il delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco - facebook.com facebook

#Garlasco, "L'indagine contro Sempio serve per massacrare un altro soggetto" L'avvocato di Marco Poggi a #Mattino5 x.com

