Garlasco la lunga giornata di Alberto Stasi tra speranze e dna | Per questo reato è in carcere da dieci anni

Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha affrontato una lunga giornata in aula a Pavia. Tra speranze e prove scientifiche, ha partecipato all’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco, mantenendo viva l’attenzione sulla complessa vicenda giudiziaria che lo riguarda da ormai dieci anni.

© Notizie.com - Garlasco, la lunga giornata di Alberto Stasi tra speranze e dna: "Per questo reato è in carcere da dieci anni" Era presente anche Alberto Stasi, condannato per l'omicidio dell'ex fidanzata Chiara Poggi, in aula a Pavia per l'incidente probatorio nell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Una giornata lunga per Stasi e per tutti gli attori della nuova indagini sull'omicidio del 13 agosto 2007 che continua a tenere banco sui media italiani. Il giovane ha quasi finito di scontare la condanna a sedici anni, è in regime di semilibertà dal carcere, e vede nella nuova inchiesta, essendosi sempre proclamato innocente, la possibilità di riscrivere la propria storia processuale. (ANSA FOTO) – Notizie.

