Garlasco la lunga giornata di Alberto Stasi tra speranze e dna | Per questo reato è in carcere da dieci anni
Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha affrontato una lunga giornata in aula a Pavia. Tra speranze e prove scientifiche, ha partecipato all’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco, mantenendo viva l’attenzione sulla complessa vicenda giudiziaria che lo riguarda da ormai dieci anni.
Era presente anche Alberto Stasi, condannato per l’omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi, in aula a Pavia per l’incidente probatorio nell’inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Una giornata lunga per Stasi e per tutti gli attori della nuova indagini sull’omicidio del 13 agosto 2007 che continua a tenere banco sui media italiani. Il giovane ha quasi finito di scontare la condanna a sedici anni, è in regime di semilibertà dal carcere, e vede nella nuova inchiesta, essendosi sempre proclamato innocente, la possibilità di riscrivere la propria storia processuale. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
