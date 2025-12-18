Garlasco iniziato l' incidente probatorio | Stasi in aula Cosa può cambiare per Sempio | il Dna le impronte le tracce cosa succederà

Oggi a Garlasco si svolge l’incidente probatorio con Alberto Stasi presente in aula. Tra le prove chiave emergono il DNA, le impronte e tracce che potrebbero cambiare il corso del caso. La presenza di Stasi, interessato a seguire l’udienza, aggiunge un ulteriore elemento di attesa e tensione in un procedimento che potrebbe rivelare nuovi dettagli fondamentali.

Garlasco, Alberto Stasi a sorpresa in aula. L'incidente probatorio, la perizia sul Dna e l'impronta 33: è il giorno decisivo? - Alberto Stasi è arrivato a sorpresa in tribunale a Pavia dove si terrà l'udienza dell’incidente probatorio del caso Garlasco che vede indagato Andrea Sempio. msn.com

Garlasco, è il giorno più atteso: oggi l’udienza ‘clou’ dell’incidente probatorio - L'udienza di oggi dovrebbe essere quella che chiude il lavoro dei periti nominati dal giudice nell'ambito dell'incidente probatorio disposto dopo le nuove indagini, riaperte per la terza volta, su And ... dire.it

Garlasco: il primo studio DENS, il cuore da cui tutto è iniziato. Il punto di partenza, la nostra casa, il luogo in cui tutto ha preso forma. Qui ogni giorno mettiamo passione, professionalità ed un sorriso in tutto ciò che facciamo. Siamo una squadra e insieme conti - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.