Garlasco iniziato l' incidente probatorio | Stasi in aula Cosa può cambiare per Sempio | il Dna le impronte le tracce cosa succederà
Oggi a Garlasco si svolge l’incidente probatorio con Alberto Stasi presente in aula. Tra le prove chiave emergono il DNA, le impronte e tracce che potrebbero cambiare il corso del caso. La presenza di Stasi, interessato a seguire l’udienza, aggiunge un ulteriore elemento di attesa e tensione in un procedimento che potrebbe rivelare nuovi dettagli fondamentali.
C'è anche Alberto Stasi oggi in aula per l'incidente probatorio sul caso Garlasco. «Stasi è interessato a seguire l'udienza - ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Garlasco, oggi l'incidente probatorio che può cambiare tutto per Sempio: il Dna, le impronte, le tracce, cosa succederà in aula - La fine dell'incidente probatorio fisserà uno dei punti più controversi nell'indagine su Andrea Sempio, indagato ... msn.com
Garlasco, Alberto Stasi a sorpresa in aula. L'incidente probatorio, la perizia sul Dna e l'impronta 33: è il giorno decisivo? - Alberto Stasi è arrivato a sorpresa in tribunale a Pavia dove si terrà l'udienza dell’incidente probatorio del caso Garlasco che vede indagato Andrea Sempio. msn.com
Garlasco, è il giorno più atteso: oggi l’udienza ‘clou’ dell’incidente probatorio - L'udienza di oggi dovrebbe essere quella che chiude il lavoro dei periti nominati dal giudice nell'ambito dell'incidente probatorio disposto dopo le nuove indagini, riaperte per la terza volta, su And ... dire.it
