Oggi Garlasco si anima con l'incidente probatorio che vede coinvolto anche Alberto Stasi, presente in aula con sorpresa. Il suo legale rivela: «Voleva esserci», alimentando aspettative e possibili svolte nel caso. L'attenzione resta alta su quanto accadrà, mentre si delineano nuovi scenari per Sempio e gli sviluppi della vicenda.

© Ilmattino.it - Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: Stasi a sorpresa in aula. Il legale: «Voleva esserci». Cosa può cambiare per Sempio

C'è anche Alberto Stasi oggi in aula per l'incidente probatorio sul caso Garlasco. «Stasi è interessato a seguire l'udienza - ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Leggi anche: Garlasco: oggi l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula

Leggi anche: Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: Stasi in aula. Cosa può cambiare per Sempio: il Dna, le impronte, le tracce, cosa succederà

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: Stasi a sorpresa in aula. Il legale: «Voleva esserci». Cosa può cambiare per Sempio; Garlasco, i periti davanti al giudice. Si costruiscono le prove; Garlasco in Tv, il possibile movente di Andrea Sempio e i dubbi sul DNA. De Rensis sbotta: Nella perizia non c'è; Delitto di Garlasco e incidente probatorio: la perizia Albani al microscopio, strategia e certezze dell’avvocato di Andrea Sempio.

Garlasco, incidente probatorio in diretta: Alberto Stasi a sorpresa in aula - Si è presentato a sorpresa in Tribunale, a Pavia, per partecipare all'ultima udienza dell'incidente probatorio sulla nuova inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Semp ... ilgiorno.it