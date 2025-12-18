Garlasco incidente probatorio in diretta | Alberto Stasi a sorpresa in aula

In un colpo di scena inatteso, Alberto Stasi si presenta in aula a Pavia per l’incidente probatorio sull’omicidio di Chiara Poggi. La sua presenza, inaspettata, ha suscitato grande attenzione tra presenti e media, mentre si attendeva l’ultima fase dell’indagine. Segui la diretta per tutti gli aggiornamenti su questa difficile vicenda che ha sconvolto la comunità e tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

© Ilgiorno.it - Garlasco, incidente probatorio in diretta: Alberto Stasi a sorpresa in aula Pavia, 18 dicembre 2025 – Alberto Stasi si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia per partecipare all'ultima udienza dell' incidente probatorio (segui la diretta) sulla nuova inchiesta relativa all’ omicidio di Chiara Poggi. Nuova inchiesta che vede indagato che vede indagato Andrea Sempio. “Non credo che parlerà”, ha detto uno dei legali di Stasi, l’avvocato Antonio De Rensis. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Garlasco: oggi l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula Leggi anche: Garlasco, oggi l'ultimo atto dell'incidente probatorio | Presente a sorpresa Alberto Stasi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Garlasco, oggi l'incidente probatorio: l'udienza e le ultime notizie in diretta; Garlasco, l'udienza in diretta: oggi in aula l'incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio; Garlasco, l’ora X per la perizia chiave sul Dna: un documento, tre posizioni opposte. Cosa potrebbe succedere; Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco e la svolta in aula: oggi l'incidente probatorio che può cambiare tutto. Garlasco, l’udienza in diretta: oggi in aula l’incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio - Oggi in diretta l’udienza del processo per il delitto di Garlasco nel quale ha perso la vita Chiara Poggi. fanpage.it

Delitto Garlasco, a Pavia l’udienza sull’incidente probatorio – La diretta - Si tiene oggi 18 dicembre a partire dalle 10 in Tribunale a Pavia l'udienza dell'incidente probatorio nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco ... msn.com

Garlasco, oggi l'incidente probatorio: Stasi in aula. Cosa può cambiare per Sempio: il Dna, le impronte, le tracce, cosa succederà in aula - C'è anche Alberto Stasi oggi in aula per l'incidente probatorio sul caso Garlasco. ilmessaggero.it

Caso Garlasco, domani l'incidente probatorio Al centro dell'udienza a Pavia, le conclusioni della perizia stilata dalla genetista super partes Denise Albani x.com

Tgr Rai Lombardia. . Nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, domani l'incidente probatorio Al centro dell'udienza, le conclusioni della perizia stilata dalla genetista super partes Denise Albani Il servizio di Elena Scarrone - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.