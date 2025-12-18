Garlasco in corso l’incidente probatorio | al centro dell’udienza la traccia di Dna sotto le unghie di Chiara
Stamattina a Garlasco si è svolto l’incidente probatorio, con grande attenzione sulla traccia di Dna trovata sotto le unghie di Chiara Poggi. Sorprendentemente, tra i presenti anche Alberto Stasi, condannato per l’omicidio dell’ex fidanzata, attirando ulteriori interrogativi sulla vicenda.
La sorpresa di questa mattina riguarda la presenza di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio dell'ex fidanzata Chiara Poggi, in Aula. L'uomo è stato accompagnato dai suoi legali e non ha rilasciato dichiarazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Delitto di Garlasco, incidente probatorio concluso: le parole dei legali e gli ultimissimi aggiornamenti - Si è concluso l’incidente probatorio per il delitto di Garlasco. notizie.it
Garlasco, ressa all'uscita di Alberto Stasi dal tribunale dopo l'incidente probatorio VIDEO - Alberto Stasi circondato dai giornalisti all'uscita dal tribunale di Pavia dove si è svolto l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. ilgazzettino.it
Incidente probatorio, cos'è e perché può ribaltare il caso Garlasco: il presunto Dna di Sempio e la posizione di Stasi - Si tiene oggi, nell'aula del tribunale di Pavia, l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. ilmessaggero.it
#Garlasco In corso l’incidente probatorio. Alberto #Stasi a sorpresa si è presentato in aula. Il suo avvocato “Voleva esserci. Questa udienza lo riguarda”. Oggi si decide il destino di Andrea #Sempio: confronto finale sul DNA trovato sotto le unghie di #Chiara x.com
