Garlasco in corso l’incidente probatorio | al centro dell’udienza la traccia di Dna sotto le unghie di Chiara

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina a Garlasco si è svolto l’incidente probatorio, con grande attenzione sulla traccia di Dna trovata sotto le unghie di Chiara Poggi. Sorprendentemente, tra i presenti anche Alberto Stasi, condannato per l’omicidio dell’ex fidanzata, attirando ulteriori interrogativi sulla vicenda.

garlasco in corso l8217incidente probatorio al centro dell8217udienza la traccia di dna sotto le unghie di chiara

© Ildifforme.it - Garlasco, in corso l’incidente probatorio: al centro dell’udienza la traccia di Dna sotto le unghie di Chiara

La sorpresa di questa mattina riguarda la presenza di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio dell'ex fidanzata Chiara Poggi, in Aula. L'uomo è stato accompagnato dai suoi legali e non ha rilasciato dichiarazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Garlasco, oggi ultimo incidente probatorio, al centro dell’udienza il DNA maschile sotto unghie Chiara Poggi, presente anche Stasi

Leggi anche: Garlasco, DNA unghie Chiara Poggi valido per confronto con quello di Sempio, impronta 33 esclusa dall'incidente probatorio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

garlasco corso l8217incidente probatorioDelitto di Garlasco, incidente probatorio concluso: le parole dei legali e gli ultimissimi aggiornamenti - Si è concluso l’incidente probatorio per il delitto di Garlasco. notizie.it

garlasco corso l8217incidente probatorioGarlasco, ressa all'uscita di Alberto Stasi dal tribunale dopo l'incidente probatorio VIDEO - Alberto Stasi circondato dai giornalisti all'uscita dal tribunale di Pavia dove si è svolto l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. ilgazzettino.it

garlasco corso l8217incidente probatorioIncidente probatorio, cos'è e perché può ribaltare il caso Garlasco: il presunto Dna di Sempio e la posizione di Stasi - Si tiene oggi, nell'aula del tribunale di Pavia, l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. ilmessaggero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.