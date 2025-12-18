Garlasco in aula per l’incidente probatorio | che cosa succede oggi e perché Andrea Sempio rischia il processo
Oggi Garlasco si apre a un momento cruciale con l’incidente probatorio, un passaggio decisivo nella nuova inchiesta sul caso Chiara Poggi. Andrea Sempio, coinvolto nelle indagini, si trova al centro di un possibile cambiamento nel corso della vicenda giudiziaria, che potrebbe riscrivere la storia di quel tragico 13 agosto 2007 e mettere in discussione la condanna di Alberto Stasi, dopo 15 anni.
È uno dei giorni della verità per la nuova inchiesta su Garlasco, un giro di boa che potrà decidere se la storia del massacro di Chiara Poggi nella sua villetta il 13 agosto 2007 sarà riscritta a 15 anni di distanza dalla condanna del suo allora fidanzato Alberto Stasi. Alle 10 di oggi, giovedì 18 dicembre, di fronte alla gip Daniela Garlaschelli nel tribunale di Pavia si tiene l’udienza di chiusura dell’incidente probatorio. Un incontro – più che altro scontro – durante cui, di fronte alle conclusioni tratte dalla perita Denise Albani nella sua relazione, le parti provano a far prevalere la loro posizione. 🔗 Leggi su Open.online
