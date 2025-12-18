Si conclude l’incidente probatorio a Garlasco, con Alberto Stasi che si presenta a sorpresa in aula a Pavia. La giornata ha visto un’udienza intensa, chiusa con l’intervento decisivo delle parti coinvolte, mentre l’imprevedibilità dell’evento ha aggiunto un nuovo capitolo a questa complessa vicenda processuale.

© Agi.it - Garlasco: in aula l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula

AGI - E' finita l'udienza con cui si è chiuso l'incidente probatorio di Garlasco. Alberto Stasi, affiancato dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia. Quando ha lasciato il tribunale è stato lungamente inseguito per le strade da telecamere e microfoni "Abbiate pazienza" ha detto ai cronisti che lo assediavano cercando di farsi largo e ancora: "Così non andiamo da nessuna parte". Alle ripetute domande su come stesse e sull'udienza non ha risposto. Non si deciderà nulla oggi ma il sapore dell'udienza che chiude l' incidente probatorio sull' omicidio di Garlasco sarà quello di un processo anticipato. 🔗 Leggi su Agi.it

Leggi anche: Garlasco: oggi l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula

Leggi anche: Garlasco, incidente probatorio in diretta: Alberto Stasi a sorpresa in aula

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: scontro sul Dna. Cosa può cambiare per Sempio; Caso Garlasco conto alla rovescia: tre giorni alla perizia in aula sul Dna. Il giallo dei monili; Garlasco, oggi l'incidente probatorio: l'udienza e le ultime notizie in diretta; Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: scontro sul Dna. Cosa può cambiare per Sempio.

Garlasco: oggi l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula - Alberto Stasi si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia per partecipare all'ultima udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco. msn.com