Garlasco | in aula l' incidente probatorio Stasi a sorpresa in aula

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude l’incidente probatorio a Garlasco, con Alberto Stasi che si presenta a sorpresa in aula a Pavia. La giornata ha visto un’udienza intensa, chiusa con l’intervento decisivo delle parti coinvolte, mentre l’imprevedibilità dell’evento ha aggiunto un nuovo capitolo a questa complessa vicenda processuale.

garlasco in aula l incidente probatorio stasi a sorpresa in aula

© Agi.it - Garlasco: in aula l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula

AGI - E' finita l'udienza con cui si è chiuso l'incidente probatorio di Garlasco. Alberto Stasi, affiancato dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia. Quando ha lasciato il tribunale è stato lungamente inseguito per le strade da telecamere e microfoni "Abbiate pazienza" ha detto ai cronisti che lo assediavano cercando di farsi largo e ancora: "Così non andiamo da nessuna parte". Alle ripetute domande su come stesse e sull'udienza non ha risposto.  Non si deciderà nulla oggi ma il sapore dell'udienza che chiude l' incidente probatorio  sull' omicidio di Garlasco  sarà quello di un processo anticipato. 🔗 Leggi su Agi.it

Leggi anche: Garlasco: oggi l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula

Leggi anche: Garlasco, incidente probatorio in diretta: Alberto Stasi a sorpresa in aula

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: scontro sul Dna. Cosa può cambiare per Sempio; Caso Garlasco conto alla rovescia: tre giorni alla perizia in aula sul Dna. Il giallo dei monili; Garlasco, oggi l'incidente probatorio: l'udienza e le ultime notizie in diretta; Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: scontro sul Dna. Cosa può cambiare per Sempio.

garlasco aula incidente probatorioGarlasco: oggi l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula - Alberto Stasi si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia per partecipare all'ultima udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco. msn.com

garlasco aula incidente probatorioDelitto di Garlasco, Stasi a sorpresa in aula per l'incidente probatorio - Il suo legale, Antonio De Rensis, ha spiegato che il suo assistito "è interessato a seguire l'udienza ... tg24.sky.it

garlasco aula incidente probatorioGarlasco, ultimo atto dell’incidente probatorio su Sempio e il Dna. Stasi in aula a sorpresa - Alberto Stasi presente all'ultimo atto dell'incidente probatorio sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi ... ilfattoquotidiano.it

Garlasco, incidente probatorio: a sorpresa arriva Alberto Stasi

Video Garlasco, incidente probatorio: a sorpresa arriva Alberto Stasi

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.