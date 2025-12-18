Garlasco in aula la perizia sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi

Oggi a Pavia si è conclusa una lunga giornata di udienza in Procura, con la presentazione della perizia sul DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Il perito Denise Albani ha illustrato i risultati della sua analisi nell'ambito dell'indagine, che vede Andrea Sempio indagato in concorso per l'omicidio. La discussione rappresenta un passaggio cruciale nel percorso investigativo e processuale.

Lunga giornata oggi, 18 dicembre, in Procura a Pavia. Il perito super partes Denise Albani, nell'udienza di chiusura dell'incidente probatorio, illustrerà i risultati della sua maxi perizia nell'ambito della nuova indagine che vede Andrea Sempio indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi. Albani esporrà gli esiti delle analisi effettuate sulle impronte di casa Poggi e sulle unghie della vittima.

