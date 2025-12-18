Garlasco in aula anche Alberto Stasi | È un uomo forte La fiducia dei legali di Sempio | Perizia fallata in partenza Cosa succede ora

Alberto Stasi, protagonista dell’udienza di chiusura dell’incidente probatorio a Garlasco, si presenta in tribunale senza commenti. I legali di Sempio denunciano una perizia fallata fin dall’inizio, mentre l’immagine di Stasi emerge come quella di un uomo forte. La vicenda, ancora in evoluzione, potrebbe cambiare le sorti di uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

È uscito dal tribunale di Pavia senza rilasciare dichiarazioni Alberto Stasi, al termine dell’udienza di chiusura dell’incidente probatorio che potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco. Il condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, allora sua fidanzata, si era recato nel palazzo di giustizia a sorpresa. «Alberto è un uomo forte», ha commentato il suo legale Antonio De Rensis. Stamattina, poco prima delle 10, Stasi era stato intercettato in compagnia dei suoi legali: «È interessato a seguire l’udienza e questo mi fa piacere». Non è chiaro se parlerà in aula: «L’udienza non è ancora iniziata, non lo sappiamo», si era limitato ad anticipare De Rensis. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Garlasco, in aula c’è anche Alberto Stasi. Oggi l’incidente probatorio: cosa succede e cosa rischia Sempio Leggi anche: Garlasco: famiglia Poggi e Andrea Sempio uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi (in aula) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Caso Garlasco conto alla rovescia: tre giorni alla perizia in aula sul Dna. Il giallo dei monili; Garlasco, in aula anche Alberto Stasi: «È un uomo forte». La fiducia dei legali di Sempio: «Perizia fallata in partenza». Cosa succede ora; Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: scontro sul Dna. Cosa può cambiare per Sempio; Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”. Delitto di Garlasco, i Poggi rompono il silenzio: "Alberto Stasi..." - Delitto di Garlasco, oggi è il giorno dell'incidente probatorio: in aula, a sorpresa, Alberto Stasi. notizie.it

