Garlasco, il giorno di Sempio. A Pavia si svolge l’incidente probatorio nell’inchiesta sul caso di Andrea Sempio, con la presenza di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Un evento che riaccende l’attenzione sulla giustizia e sui protagonisti di vicende che hanno segnato profondamente la cronaca locale.

© Feedpress.me - Garlasco, il giorno di Sempio. In aula a Pavia anche Alberto Stasi

In aula a Pavia, per l’incidente probatorio nell’inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco, è presente anche Alberto Stasi, condannato per l'omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi. È entrato coi suoi legali senza rilasciare dichiarazioni. «Stasi è interessato a seguire l'udienza - ha spiegato l’avvocato Antonio De Rensis - e questo mi fa piacere». Stasi non può rilasciare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: ?Garlasco, sono di Marco Poggi e di un carabiniere le impronte trovate sulla porta di casa. Esclusi Alberto Stasi e Andrea Sempio

Leggi anche: Garlasco, Alberto Stasi chiederà l'assoluzione piena: «Vogliamo si dica "non c'entra nulla". Lui e Sempio non si sono mai incrociati»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caso Garlasco conto alla rovescia: tre giorni alla perizia in aula sul Dna. Il giallo dei monili; Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”; Cosa succederà nell'udienza di domani su Garlasco e perché è così importante per Andrea Sempio; Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: Stasi a sorpresa in aula. Il legale: «Voleva esserci». Cosa può cambiare per Sempio.

Garlasco, Alberto Stasi a sorpresa in aula. L'incidente probatorio, la perizia sul DNA e l'impronta 33: è il giorno decisivo? - Alberto Stasi è arrivato a sorpresa in tribunale a Pavia dove si terrà l'udienza dell’incidente probatorio del caso Garlasco ... msn.com