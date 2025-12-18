Garlasco i legali di Stasi | Alberto escluso dalle tracce di Dna Pronti a una revisione del processo Cosa è successo oggi – Il video

Gli avvocati di Alberto Stasi si mostrano soddisfatti dopo l’udienza a Pavia, sottolineando che le tracce di DNA non lo coinvolgono più. Una svolta importante nel caso di Chiara Poggi, con la possibilità di rivedere il processo. Giada Bocellari e Antonio De Rensis evidenziano la chiarezza della prova scientifica, annunciando la volontà di una revisione, mentre l’ex fidanzato si allontana da ogni coinvolgimento genetico.

«È stato chiarito definitivamente che Alberto Stasi è escluso dalle tracce riscontrate ». C’è della soddisfazione nelle parole di Giada Bocellari e Antonio De Rensis, gli avvocati dell’ex fidanzato di Chiara Poggi, che uscendo dal tribunale di Pavia dopo l’ udienza di chiusura dell’incidente probatorio hanno rivendicato quello che definiscono un punto fermo sul fronte scientifico: l’esclusione definitiva dell’ex bocconiano dalle tracce di Dna analizzate. Un risultato decisivo, quello emerso dalla perizia depositata da Denise Albani, che di fatto ribalta quello del professor Francesco De Stefano del 2014 che sosteneva invece il contrario. 🔗 Leggi su Open.online

