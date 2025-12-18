Garlasco dopo l' incidente probaborio cosa cambierà per Sempio e Stasi

Dopo l'incidente probatorio, l'attenzione si sposta sul futuro di Sempio e Stasi. L'indagine su Andrea Sempio prosegue, basandosi sui risultati delle analisi scientifiche consegnati dalla perita. La giudice Daniela Garlaschelli ha chiuso l'ultima udienza, pronto a inviare gli esiti ai pm, che continueranno a valutare i prossimi passi in un procedimento ancora in evoluzione.

© Agi.it - Garlasco, dopo l'incidente probaborio cosa cambierà per Sempio e Stasi AGI - Chiuso l' incidente probatorio, l' indagine su Andrea Sempio guarda avanti. Si riparte proprio dagli esiti delle analisi scientifiche che la giudice Daniela Garlaschelli, davanti alla quale si è svolta l' ultima udienza, invierà ai pm guidati dal procuratore Fabio Napoleone che avevano posto i quesiti a cui la perita Denise Albani ha risposto col suo elaborato di una novantina di pagine. La riconducibilità del dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi al ramo paterno di Andrea Sempio ma anche le " criticità " di una traccia " parziale, mista e non consolidata " e il dubbio se quel materiale genetico sia da contatto o mediato da un oggetto finiscono dritti nel fascicolo dell' inchiesta assieme agli altri elementi emersi sui reperti, a cominciare dalla spazzatura col dna di Alberto Stasi sulla cannuccia dell' Estathé. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Garlasco, in aula c’è anche Alberto Stasi. Oggi l’incidente probatorio: cosa succede e cosa rischia Sempio Leggi anche: Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: Stasi a sorpresa in aula. Il legale: «Voleva esserci». Cosa può cambiare per Sempio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Garlasco, incidente probatorio oggi: perizia chiave sul Dna. Un documento, tre posizioni opposte: la diretta; Caso Garlasco, domani l'incidente probatorio. Difesa Sempio prepara la battaglia: Dna non affidabile; Garlasco, il 18 dicembre è il giorno X: le strategie dei legali verso l’udienza chiave sull’incidente probatorio; Garlasco, oggi l'incidente probatorio: l'udienza e le ultime notizie in diretta. Garlasco, dopo l'incidente probaborio cosa cambierà per Sempio e Stasi - Si riparte proprio dagli esiti delle analisi scientifiche che la giudice Daniela Garlaschelli, davanti alla quale si è s ... msn.com

