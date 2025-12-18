Garlasco concluso l' incidente probatorio La difesa di Sempio | Dna non identificabile Stasi accerchiato dai fotografi

Oggi a Garlasco si conclude l’incidente probatorio nel caso che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia, con Alberto Stasi presente in aula. La difesa solleva dubbi sull’identificabilità del DNA, mentre la presenza di numerosi fotografi testimonia l’attenzione mediatica. Un momento cruciale che potrebbe rivelare nuovi dettagli sull’indagine e sui futuri sviluppi processuali.

C'è anche Alberto Stasi oggi in aula per l'incidente probatorio sul caso Garlasco. «Stasi è interessato a seguire l'udienza - ha spiegato.

Incidente probatorio, cos'è e perché può ribaltare il caso Garlasco: il presunto Dna di Sempio e la posizione di Stasi - Si tiene oggi, nell'aula del tribunale di Pavia, l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. ilmessaggero.it

Garlasco, ultimo atto dell’incidente probatorio su Sempio e il Dna. Stasi in aula a sorpresa - Alberto Stasi presente all'ultimo atto dell'incidente probatorio sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi ... ilfattoquotidiano.it

LaPresse. . Garlasco, si torna in aula: focus sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. Giovedì l'incidente probatorio. La perizia della genetista indica che il DNA maschile trovato potrebbe essere compatibile con Andrea Sempio, ma manca la "certezza scientific - facebook.com facebook

