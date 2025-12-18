Garlasco Bocellari in tv | Stasi? Non era empatico ma non era un assassino

Nella puntata di lunedì 15 dicembre di Lo Stato delle Cose su Rai 3, si è discusso del caso di Garlasco e della figura di Bocellari, offrendo una nuova prospettiva sulla vicenda. Tra analisi e testimonianze, si è cercato di fare luce su aspetti spesso trascurati, lasciando spazio a riflessioni importanti sul contesto e sui personaggi coinvolti.

Nella puntata di lunedì 15 dicembre de Lo Stato delle Cose su Rai 3, tra i temi affrontati c’è stato anche il delitto di Garlasco. Massimo Giletti ha intervistato l’avvocata Giada Bocellari, che insieme al collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. La legale ha parlato delle nuove indagini su Andrea Sempio, ma anche del primo incontro con Stasi e delle prime parole che lui le rivolse. Da anni Alberto Stasi è in carcere, ma nei mesi scorsi la Procura di Pavia ha riaperto le indagini sul delitto di Garlasco, iscrivendo nel registro degli indagati Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

