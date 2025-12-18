Garlasco al via l’ultima udienza sull’incidente probatorio A sorpresa si presenta Alberto Stasi
Al Tribunale di Pavia si apre l’ultima udienza sull’incidente probatorio legato all’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Sorprendentemente, tra i presenti, anche Alberto Stasi, figura chiave della vicenda, aggiunge un ulteriore elemento di attesa a una giornata già ricca di tensione e aspettative. La decisione che prenderà la corte potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro del caso e sulle sorti di tutti i coinvolti.
Al via l’udienza, in Tribunale a Pavia, che dovrà decidere sull’incidente probatorio che vede al centro Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. E a sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi, in compagnia dei suoi avvocati. Stasi è condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico autore del delitto della fidanzata Chiara Poggi. Ma ora la Procura indaga su Sempio per l’omicidio in concorso (con Stasi o ignoti) del 13 agosto 2007. “Voleva esserci perché lo riguarda e il Tribunale della Sorveglianza lo ha concesso chiedendo però non di parlare”, dice ’avvocato Antonio De Rensis arrivando in compagnia di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
