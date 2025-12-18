Gara di pilotaggio droni tra scuole | si piazzano sul podio gli studenti brindisini

Due scuole brindisine si sono distinte nella gara di pilotaggio droni Db Racing 2025, portando a casa il secondo e il terzo posto. L’evento, tenutosi presso la palestra dell’istituto Flacco, ha visto studenti impegnati in una sfida di abilità e tecnologia, dimostrando talento e passione nel mondo dei droni. Un momento di grande entusiasmo e competitività per il territorio brindisino.

