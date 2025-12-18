Gara di pilotaggio droni tra scuole | si piazzano sul podio gli studenti brindisini
Due scuole brindisine si sono distinte nella gara di pilotaggio droni Db Racing 2025, portando a casa il secondo e il terzo posto. L’evento, tenutosi presso la palestra dell’istituto Flacco, ha visto studenti impegnati in una sfida di abilità e tecnologia, dimostrando talento e passione nel mondo dei droni. Un momento di grande entusiasmo e competitività per il territorio brindisino.
BRINDISI - Gli istituti brindisini “Ferraris” e “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto nella competizione Db Racing 2025, svoltasi oggi (18 dicembre 2025) presso la palestra dell'istituto “Flacco” di Via del Lavoro a Brindisi. La gara. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
