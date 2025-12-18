Galli Sabato con Giussano l’ultima del girone di andata

Dopo una sconfitta importante, la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno si prepara ad affrontare l'ultima giornata del girone di andata contro Basket Foxes Giussano. Sabato 20 dicembre alle ore 18:00 al PalaGalli, i biancoverdi cercheranno di chiudere il primo scorcio di stagione con una prestazione positiva, in un match che chiude il calendario del 2025 prima della pausa natalizia.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Dopo la sconfitta nel big match con Costa Masnaga, l'ultima giornata del Girone A di Serie A2 attende la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che questo sabato 20 dicembre (ore 18:00) scenderà in campo al PalaGalli per affrontare Basket Foxes Giussano. Le lombarde occupano l'ottavo posto in classifica a quota 10 punti e nell'ultimo turno sono state sconfitte fra le mura amiche per 57-64 dal Sanga Milano. Grande ex della partita sarà Ilaria Bernardi, con la classe 2005 che però vorrà continuare a racimolare canestri in quanto attuale miglior realizzatrice dell'intera Serie A2 (191 punti siglati in 11 gare). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

