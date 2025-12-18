Furto sulla 90 gli strappa l' Iphone dalle mani e scappa | arrestato appena sceso dal bus

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rapina lampo sulla strada 90: mentre era sull’autobus con il cellulare, un individuo ha improvvisamente strappato l’iPhone dalle sue mani e si è dileguato. La scena si è conclusa con l’arresto dell’autore poco dopo essere sceso dal bus, portando a termine un episodio di furto rapido e violento.

Immagine generica

Era sull'autobus, con il cellulare tra le mani. Uno sconosciuto in un attimo gli ha strappato via l'Iphone, rubandoglielo. Il furto è avvenuto intorno a mezzanotte di giovedì 18 dicembre, a bordo della 90, all'altezza di via Vitruvio, all'angolo con via Lepetit, in zona Centrale. Arrestato pochi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Napoli, strappa il telefono dalle mani di una 69enne in via Caracciolo: arrestato

Leggi anche: Fa cadere un avvocato, gli strappa dal collo due collane e scappa: rapina ai Murazzi di Torino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

furto 90 strappa iphoneFurto sulla 90, gli strappa l'Iphone dalle mani e scappa: arrestato appena sceso dal bus - Il furto è avvenuto intorno a mezzanotte di giovedì 18 dicembre, a bordo ... milanotoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.