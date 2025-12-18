Furto in abitazione sventato a Rotondi | interviene la polizia di stato

Nella tranquilla comunità di Rotondi, la prontezza degli agenti del Commissariato di Cervinara ha evitato un tentato furto in abitazione. L'intervento tempestivo della polizia ha portato all'identificazione e alla denuncia del malintenzionato, garantendo così la sicurezza dei cittadini e rafforzando la fiducia nella tutela del territorio.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Cervinara hanno identificato e denunciato un uomo resosi responsabile del reato di tentato furto in abitazione nel comune di Rotondi. L'attività delittuosa è stata perpetrata nella notte scorsa. Gli agenti, prontamente allertati dalla Sala Operativa

