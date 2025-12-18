Furto energia elettrica e pistola clandestina padre e figlio in manette

Un episodio inquietante si è verificato ad Arzano, dove i carabinieri hanno scoperto un furto di energia elettrica in uno stabilimento produttivo. Durante le indagini, sono state trovate anche una pistola clandestina e le forze dell’ordine hanno arrestato un padre e un figlio. Un’operazione che mette in luce come pratiche illecite possano nascondersi dietro attività apparentemente normali, suscitando preoccupazione e attenzione sul territorio.

© Anteprima24.it - Furto energia elettrica e pistola clandestina, padre e figlio in manette Tempo di lettura: < 1 minuto Furto di energia elettrica in uno stabilimento produttivo. A scoprirlo i carabinieri della tenenza di Arzano nel tardo pomeriggio di ieri. Nessun contratto di fornitura energetica ma illuminazione comunque garantita da un allaccio diretto alla rete elettrica. Non è stata solo la mancanza di un contatore in attività a scomodare i militari. In uno degli uffici dell’azienda, rinvenuta e sequestrata una pistola 357 magnum con matricola abrasa e 6 proiettili nel tamburo. E ancora 43 cartucce dello stesso calibro, 50 calibro 9x21mm, 7 calibro 7,65mm e una carabina ad aria compressa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Cocaina e pistola clandestina in casa: in manette marito e moglie Leggi anche: Furto di energia elettrica, scatta la denuncia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Siracusa, 57enne denunciata per furto di energia elettrica; Bloccato a un metro e mezzo sottoterra, cane salvato dai vigili del fuoco; Siracusa, allaccio abusivo alla rete elettrica: 57enne denunciata. Arzano, furto di energia elettrica e pistola clandestina trovata in un'azienda: arrestati padre e figlio - Furto di energia elettrica in uno stabilimento che produce infissi in alluminio e ferro. msn.com

Forino, furto di energia elettrica: denunciato dai Carabinieri - I Carabinieri della Stazione di Forino nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione delle varie forme di illegalità diffusa, hanno denunciato in stato di libert ... irpinianews.it

Energia elettrica a scrocco, denunciati padre e figlia a Trapani - Pochi giorni fa a Palermo due uomini, padre e figlio rispettivamente di 54 e 19 anni, sono state denunciate dai carabinieri sempre per furto di energia elettrica al termine di diversi controlli. msn.com

Furto di energia al centro commerciale per illuminare la vetrina - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.