furci celebra il natale con il concerto di piero mazzocchetti

Torna anche quest'anno il Concerto di Natale a Furci. L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre, alle ore 18.30, all'interno del Santuario del Beato Angelo. L'ingresso è libero.Ospite d’eccezione sarà il tenore abruzzese di fama internazionale Piero Mazzocchetti, recentemente insignito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

