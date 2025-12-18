Fuori programma in Senato arriva Papa Leone | mostra e incontro con La Russa
Un inatteso evento si svolge a Palazzo Madama: Papa Leone XIV fa il suo ingresso a sorpresa, visitando la Biblioteca del Senato. L'occasione è la mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, un tesoro dell’arte miniata. In un incontro esclusivo con La Russa, il Papa arricchisce un momento di cultura e spiritualità, lasciando i presenti senza parole di fronte a questa visita straordinaria.
Papa Leone XIV è giunto a sorpresa a Palazzo Madama. Nella Biblioteca del Senato della Repubblica "Giovanni Spadolini" in piazza della Minerva, il Pontefice visiterà la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este, uno dei capolavori dell'arte della miniatura. Un cordone di polizia presidia l'area. È arrivato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che accoglierà il Pontefice che effettuerà una visita privata. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Papa Leone XIV lascia la Domus Australia dopo la recita dei Vespri, con un piccolo fuori programma
Leggi anche: Carlo e Camilla, l'incontro con Papa Leone a Roma: la prima preghiera dopo 500 anni, cos'è il Royal Confrater e il programma
Giornate del Patrimonio 2025 a Parigi: una visita eccezionale al Senato - Palazzo del Lussemburgo; Attentato di Sydney, La Russa ricorda le vittime in Aula: Il Senato è vicino al popolo d'Israele.
Anche la conferenza fuori programma domenica 14 dicembre 2025 alla Parrocchia romana di San Giuliano è stata una bellissima esperienza. Oltre alla fraterna amicizia con il parroco don Matteo, che resta il miglior sacerdote-pizzaiolo gourmet del pianeta! - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.