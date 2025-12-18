Fuori programma in Senato arriva Papa Leone | mostra e incontro con La Russa

Un inatteso evento si svolge a Palazzo Madama: Papa Leone XIV fa il suo ingresso a sorpresa, visitando la Biblioteca del Senato. L'occasione è la mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, un tesoro dell’arte miniata. In un incontro esclusivo con La Russa, il Papa arricchisce un momento di cultura e spiritualità, lasciando i presenti senza parole di fronte a questa visita straordinaria.

Papa Leone XIV è giunto a sorpresa a Palazzo Madama. Nella Biblioteca del Senato della Repubblica "Giovanni Spadolini" in piazza della Minerva, il Pontefice  visiterà la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este, uno dei capolavori dell'arte della miniatura. Un cordone di polizia presidia l'area. È arrivato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che accoglierà il Pontefice che effettuerà una visita privata.  . 🔗 Leggi su Iltempo.it

