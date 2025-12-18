Fuochi d’artificio ad alto rischio nel negozio | sequestrati oltre 21 chili di materiale pirico
Durante il periodo natalizio, le forze dell’ordine intensificano i controlli per prevenire il commercio illegale di fuochi d’artificio. Recentemente, nel negozio ALLISTE, sono stati sequestrati oltre 21 chili di materiale pirico, evidenziando i rischi legati alla vendita non autorizzata di prodotti pirotecnici. Un intervento fondamentale per tutelare la sicurezza dei cittadini e combattere il mercato nero di fuochi d’artificio pericolosi.
ALLISTE – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si intensificano i controlli della polizia per contrastare il commercio illegale di botti e garantire la sicurezza pubblica. Ed è in questo contesto che, nelle scorse ore, gli agenti della squadra amministrativa del commissariato di Gallipoli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
