Fullkrug al Milan | ci siamo! Ecco quando può arrivare Calciomercato chiuso in attacco?

Il Milan si prepara a sorprendere i tifosi con un nuovo colpo in attacco: Fullkrug potrebbe arrivare a Milano subito dopo Natale. L’operazione con il West Ham si sta definendo, aprendo scenari interessanti per il calciomercato rossonero. Ecco tutti i dettagli e le ultime novità su questa possibile trattativa che potrebbe rafforzare ulteriormente la rosa di Pioli.

Fullkrug per sei mesi, poi il grande colpo: è tutto pronto in casa Milan - Il Milan potrebbe ingaggiare Niclas Fullkrug dal West Ham e poi piazzare un grande colpo in attacco nel mercato estivo: le ultime news. milanlive.it

Il Milan stringe per Fullkrug, l'anticonformista e il rinnovo di Saelemaekers esclude Maignan - Il Milan punta Fullkrug ma il West Ham non sembra convinto, Gimenez si opera in Olanda mentre il rinnovo di Saelemaekers allontana Mike Maignan ... sport.virgilio.it

#FULLKRUG #MILAN: SI FA SUL SERIO PER L'ATTACCANTE! Si viaggia verso un accordo in prestito con diritto di riscatto intorno ai 13/15 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Il tedesco potrebbe arrivare a Milano già a dicembre per effettuare le - facebook.com facebook

Il #Milan accelera per #Fullkrug: contatti avanzati ma c'è un nodo da sciogliere, cosa filtra x.com

