Fuggono dai carabinieri gettando l' hashish dal finestrino arrestati due pluripregiudicati

Fuggono dai carabinieri gettando l'hashish dal finestrino e vengono arrestati. La tempestività dell'intervento e la presenza sul territorio hanno consentito ai militari della Sezione Radiomobile di Caltagirone di fermare quattro persone, tra cui due pregiudicati di 35 anni. Un'azione tempestiva e mirata che rafforza l'impegno delle forze dell'ordine contro il traffico di droga e la criminalità.

Droga a Crema, inseguiti sulla Paullese lanciano 2,2 kg di hashish dall’auto e scappano nei campi - Un 22enne è stato arrestato dai Carabinieri di Crema per detenzione e spaccio di droga dopo un inseguimento sulla SP 415 Paullese. virgilio.it

A 22 anni fugge al posto di blocco. Inseguito e arrestato dai carabinieri. Nell’auto trasportava ketamina - Ha forzato il posto di blocco dei carabinieri che lo hanno inseguito e fermato, trovando nella sua auto sostanze stupefacenti. lanazione.it

Fuggono dal supermercato con merce non pagata nello zaino ma i carabinieri li fermano nel parcheggio. Denunciati per furto due 20enni stranieri x.com

Con una Panda rubata abbattono la vetrina di Acqua&Sapone, razziano i profumi e fuggono a bordo di un secondo veicolo prima dell’arrivo dei carabinieri - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.