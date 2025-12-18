Fuga di firme da Limes Caracciolo respinge l’accusa di filoputinismo

Il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, si difende dalle accuse di filoputinismo e respinge con decisione le accuse di aver cambiato linea editoriale. La controversia si è acuita con le dimissioni di quattro firme dal Consiglio scientifico, suscitando un acceso dibattito sulla posizione della rivista. In un contesto di tensioni e critiche, Caracciolo ribadisce l’autonomia e l’indipendenza di Limes, cercando di rassicurare i lettori su una linea equilibrata e approfondita

Il direttore di Limes Lucio Caracciolo respinge l'idea che la rivista abbia assunto una linea filorussa e replica con fermezza alle dimissioni di quattro firme dal Consiglio scientifico, dopo giorni di accuse pubbliche. «La guerra non può essere un alibi per rinunciare a comprendere il punto di vista di tutte le parti in causa. Questo è il nostro modo di lavorare, senza illusioni perché sappiamo che in guerra la verità è sempre accompagnata da una scorta di bugie», spiega il direttore al Corriere della Sera. I quattro che hanno lasciato la rivista sono Vincenzo Camporini, ex generale e capo di Stato maggiore della Difesa, il professore della John Cabot University Federigo Argentieri, l'analista Franz Gustincich e l'economista Giorgio Arfaras.

