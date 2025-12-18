Fuga di firme da Limes Caracciolo respinge l’accusa di filoputinismo

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, si difende dalle accuse di filoputinismo e respinge con decisione le accuse di aver cambiato linea editoriale. La controversia si è acuita con le dimissioni di quattro firme dal Consiglio scientifico, suscitando un acceso dibattito sulla posizione della rivista. In un contesto di tensioni e critiche, Caracciolo ribadisce l’autonomia e l’indipendenza di Limes, cercando di rassicurare i lettori su una linea equilibrata e approfondita

fuga di firme da limes caracciolo respinge l8217accusa di filoputinismo

© Lettera43.it - Fuga di firme da Limes, Caracciolo respinge l’accusa di filoputinismo

Il direttore di Limes Lucio Caracciolo respinge l’idea che la rivista abbia assunto una linea filorussa e replica con fermezza alle dimissioni di quattro firme dal Consiglio scientifico, dopo giorni di accuse pubbliche. «La guerra non può essere un alibi per rinunciare a comprendere il punto di vista di tutte le parti in causa. Questo è il nostro modo di lavorare, senza illusioni perché sappiamo che in guerra la verità è sempre accompagnata da una scorta di bugie», spiega il direttore al Corriere della Sera. I quattro che hanno lasciato la rivista sono Vincenzo Camporini, ex generale e capo di Stato maggiore della Difesa, il professore della John Cabot University Federigo Argentieri, l’analista Franz Gustincich e l’economista Giorgio Arfaras. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: «Putiniani sfegatati»: la grande fuga da Limes. Caracciolo: «Non siamo filorussi»

Leggi anche: Terremoto a Limes, tre firme pesanti lasciano la rivista diretta da Caracciolo. Contestano la linea

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Limes, cosa sta succedendo nella rivista di geopolitica: le dimissioni di Camporini e gli altri addii. Il direttore Caracciolo: «Clima di guerra»; Il generale Camporini lascia Limes: “Incompatibilità con la linea politica dopo l’invasione…; «Putiniani sfegatati»: la grande fuga da Limes. Caracciolo: «Non siamo filorussi»; “Troppo filo-russo!”. Lucio Caracciolo abbandonato dai suoi: un terremoto.

fuga firme limes caraccioloChe succede a Limes? Chi lascia la rivista di Caracciolo e perché - Scossone a Limes: Federigo Argentieri, Franz Gustincich, Giorgio Arfaras, Vincenzo Camporini lasciano la rivista diretta da Lucio Caracciolo ... policymakermag.it

fuga firme limes caraccioloMa perché i quattro giornalisti hanno scaricato Limes e Caracciolo “filorusso”? Curioso che succeda proprio ora… - Prima gli addii del professor Federigo Argentieri, dell'analista geopolitico Franz Gustincich e dell'economista Giorgio Arfaras. mowmag.com

fuga firme limes caraccioloCaso Limes, Caracciolo si difende dopo gli addii: «Non siamo militanti, offriamo più strumenti» - Il fondatore della rivista di geopolitica: questo è il nostro modo di lavorare, senza illusioni perché sappiamo che in guerra la verità è sempre accompagnata da una scorta di bugie, come diceva Church ... corriere.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.