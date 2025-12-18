Fuga da film con incidente 41enne foggiano accusa | Gli agenti della Polizia Locale mi hanno picchiato

Un inseguimento mozzafiato e un’accusa di violenza. Un 41enne di Foggia, residente a Misano, ha patteggiato una pena dopo un incidente durante una fuga spericolata con la Polizia Municipale di Rimini. L’uomo sostiene di aver subito violenze dagli agenti, mentre l’episodio, avvenuto il 9 dicembre, ha coinvolto tre agenti trasportati in ospedale.

Ha patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi l'uomo di 41 anni, originario di Foggia e residente a Misano (nel Riminese), protagonista dell'inseguimento spericolato con la Polizia Municipale di Rimini, avvenuto il 9 dicembre scorso e terminato con tre agenti della Polizia Locale trasportati al pronto soccorso.

