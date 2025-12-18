Fu trovato morto in casa | accusa agguato di mafia Arresti a Bari Polizia

Nel 2016, nel quartiere San Paolo di Bari, il ritrovamento del corpo di Nicola Versienti, 44 anni, ha scosso la città. Originariamente si pensò a un suicidio, ma le indagini hanno successivamente rivelato un’agguato di mafia, collegato al clan Strisciuglio. L’evento ha aperto un'importante inchiesta, portando all’arresto di persone coinvolte e approfondendo il clima di tensione e violenza nel cuore del capoluogo pugliese.

Nel 2016 il 44enne venne trovato morto in casa, nel quartiere San Paolo di Bari. Inizialmente si pensò al suicidio ma la morte di Nicola Versienti, che era vicino al clan Strisciuglio, è considerata un agguato di mafia. La polizia ha arrestato nelle scorse ore i presunti mandanti e i presunti esecutori dell'omicidio.

