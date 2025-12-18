Frosinone verso la conclusione i lavori della nuova rete fognaria a Maniano | servizio per 4.350 cittadini
A Frosinone si avvicina alla fase finale dei lavori per la nuova rete fognaria a Maniano, un intervento che interesserà circa 4.350 cittadini. Proseguono senza soste gli investimenti per ampliare il servizio idrico integrato in zone strategiche del territorio comunale, migliorando la qualità della vita e la tutela ambientale. Un passo importante verso un futuro più sostenibile e più efficiente per la comunità locale.
Proseguono secondo cronoprogramma gli interventi per l’estensione del servizio idrico integrato in alcune aree strategiche del territorio comunale. Nel corso della conferenza stampa svoltasi oggi presso la Sala Consiliare, Il Sindaco Riccardo Mastrangeli, alla presenza di Claudio Cosentino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
