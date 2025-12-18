Frendrup Juventus l’affare può anche decollare! La cifra chiesta dal Genoa non spaventa la dirigenza bianconera | cosa può succedere

La Juventus punta forte su Frendrup del Genoa, con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo. La trattativa, ancora in fase di definizione, si prospetta più vicina grazie alla volontà dei bianconeri di investire sulla giovane promessa danese. La cifra richiesta dal club ligure non sembra rappresentare un ostacolo, aprendo la strada a un possibile accordo già nelle prossime settimane. La strategia juventina mira a chiudere l’affare a gennaio.

Frendrup Juventus, il centrocampista danese nel mirino per rinforzare la mediana: la strategia bianconera per chiudere l’operazione a gennaio. La Juventus prosegue senza sosta la sua ricerca metodica di profili giovani, futuribili e dinamici per potenziare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti. In vista dell’imminente apertura delle liste, uno dei nomi più caldi e concreti per la sessione invernale di calciomercato è quello di Morten Frendrup, il centrocampista danese classe 2001 attualmente in forza al Genoa. Secondo quanto riportato dalle colonne de La Repubblica, la trattativa potrebbe decollare in maniera decisiva già nelle prossime settimane, complice la disponibilità del club ligure a sedersi al tavolo per valutare proposte concrete anche a stagione in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Napoli, sfide a Inter e Juventus per Frendrup e Norton-Cuffy del Genoa - L'infortunio di Zambo Anguissa con la nazionale del Camerun spinge i campioni d'Italia a cercare un nuovo centrocampista ... calciomercato.com

Genoa, assalto Benfica a Frendrup. Dalla Juventus può tornare Miretti - Il mercato inizierà solo fra qualche settimana ma dalle parti di Villa Rostan si inizia a fare il punto della situazione. genova.repubblica.it

Schira: 'Juventus, Inter e Roma hanno messo gli occhi addosso a Frendrup per gennaio' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, Juventus, Inter e Roma starebbero seguendo per il mercato di gennaio il centrocampista del Genoa Morten Frendrup, mediano danese ... it.blastingnews.com

