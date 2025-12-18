Freeski Tabanelli recupero possibile | Ora mi sento bene

Flora Tabanelli dà segnali positivi del suo recupero, condividendo aggiornamenti sui social e attraverso il supporto di Federica Brignone, con cui si sta preparando per Milano-Cortina. La campionessa di freeski, dopo un periodo difficile, si sente di nuovo bene e pronta a tornare in pista, alimentando speranze e motivazione nel mondo dello sport.

© Sport.quotidiano.net - Freeski. Tabanelli, recupero possibile: "Ora mi sento bene» Manda segnali incoraggianti Flora Tabanelli (foto), lo fa attraverso i suoi social e lo fa anche 'attraverso' la sua compagna di riabilitazione, la campionessa dello sci alpino Federica Brignone, come lei impegnata nel tentativo di essere pronta per Milano-Cortina. Da quando la campionessa del Lago Scaffaiolo si è infortunata lo scorso 6 novembre sul ghiacciaio dello Stubai ed è poi stata visitata dall'equipe della federazione, con l'evidenza di una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro, non si sono più avute sue notizie: l'orizzonte temporale per rivalutarla era di un mese, e le opzioni erano due.

