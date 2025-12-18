Frattesi via dall’Inter? La Juve resiste ma occhio all’inserimento di una nuova rivale! Se dovesse concretizzarsi quella cessione…

Le voci di un possibile addio di Frattesi dall’Inter si fanno sempre più insistenti. La Juventus mantiene la sua posizione, ma attenzione a un’affilata concorrenza da parte di una nuova rivale. Se la cessione dovesse concretizzarsi, il mercato potrebbe riservare sorprese inattese. Scopri quali club sono in agguato e pronti a inserirsi nella corsa al centrocampista.

© Internews24.com - Frattesi via dall’Inter? La Juve resiste ma occhio all’inserimento di una nuova rivale! Se dovesse concretizzarsi quella cessione… Inter News 24 Frattesi via dall’Inter? La Juve resiste ma occhio all’inserimento di una nuova rivale! Ecco i club interessati al centrocampista. Il futuro di Davide Frattesi sembra ormai sempre più lontano da Milano. Il centrocampista della Nazionale, che fatica a trovare spazio nello scacchiere tattico di Cristian Chivu, è diventato il nome più caldo per il mercato in uscita dell’ Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la pista che porta alla Juventus rimane prioritaria: Luciano Spalletti, attuale tecnico bianconero, stima molto le doti di inserimento del giocatore. Sebbene l’ipotesi di uno scambio con il francese Khéphren Thuram sia tramontata rapidamente, l’interesse della Vecchia Signora resta vivo. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Frattesi alla Juve: la posizione dell’Inter è chiara! Cosa succederà a gennaio, ma se dovesse partire…Chi lo sostituirebbe Leggi anche: Caprile Inter, opzione concreta per l’estate? Occhio all’inserimento di una super rivale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Frattesi via dall’Inter? Avventura al capolinea! Non c’è soltanto la Juve alla finestra e con Khephren Thuram…; Frattesi via dall’Inter? Gennaio il mese della verità | svelata la posizione del club e quella di Chivu In caso di offerta…. Di Benedetto: "Frattesi deve lasciare l'Inter. Piace alla Juve" - Sulle pagine di "TMW", il collega Lorenzo Di Benedetto parla della situazione relativa al futuro di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell'Inter e della nostra nazionale ... tuttojuve.com

