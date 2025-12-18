Frattesi Inter tra mercato e scelte tecniche | le parole di Marcolin sulla cessione dell’ex Sassuolo

Tra mercato e decisioni tecniche, il futuro di Frattesi all’Inter si fa sempre più incerto. Le parole di Marcolin, in merito alla cessione dell’ex Sassuolo, alimentano discussioni e speculazioni, mentre il ruolo con Chivu e le voci di addio si fanno sempre più insistenti. Un momento di riflessione e cambiamenti per il centrocampista nerazzurro, tra aspettative e possibili nuove destinazioni.

Frattesi Inter, meno spazio con Chivu e voci di addio: l'analisi sul centrocampista nerazzurro in uscita dal Club meneghino. Il futuro di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, continua a essere uno dei temi più caldi in casa nerazzurra. Il giocatore, arrivato con grandi aspettative e spesso decisivo nelle passate stagioni, nelle ultime settimane è finito al centro di diverse voci di mercato, alimentate da un impiego più ridotto rispetto al recente passato. Un possibile addio a gennaio o a fine stagione non è escluso, anche alla luce delle scelte tecniche di Cristian Chivu, che sembrano privilegiare un centrocampo con caratteristiche differenti. Raddoppiano i Thuram? Juve, idea Frattesi. L'Inter ora apre ma chiede Khephren; Dumfries out, scelta fatta: per quanto lo perde l'Inter e come cambia Frattesi; Thuram-Inter e Frattesi-Juve. Conguaglio per i bianconeri? Le due valutazioni; Frattesi non trova spazio all'Inter: Spalletti lo chiama alla Juventus?. Inter, quanto vale Frattesi? L'impatto a bilancio e la richiesta alla Juve - Considerando questi costi al 31 dicembre 2025 il valore residuo a bilancio di Frattesi sarà di 15,75 milioni di euro.

Frattesi settima scelta all'Inter: addio sempre più probabile - Davide Frattesi all'Inter sembra avere ormai i giorni contati: come riportato da "La Repubblica", il centrocampista classe 1999 della nazionale azzurra lascerà quasi certamente ... tuttojuve.com

REPUBBLICA - Inter, Frattesi può partire: su di lui Juventus, Roma e Napoli - Repubblica propone un focus su Frattesi, centrocampista dell'Inter: "Nonostante le difficoltà all'Inter, pure Frattesi ha tanto mercato: Spalletti, che lo ha apprezzato in Nazionale, lo vorrebbe alla ... napolimagazine.com

Frattesi Juve, il centrocampista sempre più in uscita dall’Inter Le ultime - facebook.com facebook

La Repubblica - #Inter, #Frattesi è la settima scelta in mezzo al campo: non solo Juve, altri due club ci pensano x.com

