Francesco Comparone nominato capo di Gabinetto della Regione Campania | è la prima nomina di Fico

Francesco Comparone, napoletano e consigliere parlamentare, è stato nominato capo di Gabinetto della Regione Campania, segnando la prima nomina di Fico in questa posizione. Un passo importante che sottolinea l’attenzione dell’amministrazione regionale verso figure di esperienza e competenza, consolidando il rapporto tra istituzioni e territorio. La sua nomina rappresenta un momento di rinnovamento e di rafforzamento delle strategie amministrative regionali.

Il nuovo capo di Gabinetto del presidente della Regione Campania sarà Francesco Comparone, napoletano, Consigliere parlamentare della Camera dei deputati. "Il dottor Comparone – afferma il presidente Roberto Fico – è un professionista di alto livello. Nel suo curriculum vanta esperienze importanti sia in Parlamento sia al Governo. Il suo contributo sarà prezioso per affrontare le sfide che avremo davanti nei prossimi anni. Ringrazio l'Ufficio di Presidenza della Camera che ieri ha votato favorevolmente il distacco del dottor Comparone presso la Regione Campania".

Regione, prima nomina del presidente Fico: Comparone capo di Gabinetto - Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania sarà Francesco Comparone, napoletano, Consigliere parlamentare della Camera dei deputati. ntr24.tv

