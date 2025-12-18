Francesca Fialdini pronta alla finale di Ballando con le Stelle Ma non dimentica il lastra-gate

Francesca Fialdini si prepara alla grande finale di Ballando con le Stelle, un appuntamento atteso con emozione e suspense. Mentre l’attenzione si concentra sulla sfida finale, non si può dimenticare il recente episodio del lastra-gate che ha scosso il pubblico. La tensione sale, ma gli ultimi passi sul dance floor promettono spettacolo e sorprese, in un finale ricco di emozioni e colpi di scena.

© Dilei.it - Francesca Fialdini pronta alla finale di Ballando con le Stelle. Ma non dimentica il lastra-gate La finale di Ballando con le Stelle è ormai vicinissima e la competizione si fa sempre più calda: i concorrenti e i loro ballerini sono pronti a scendere in pista un'ultima volta per sfoggiare le loro capacità e concorrere per portarsi a casa il titolo di vincitori di questa edizione. Tra di loro c'è anche Francesca Fialdini, tra le più papabili vincitrici, che dopo un infortunio e una serie di polemiche legate all'ormai conosciutissimo lastra-gate è pronta a divertirsi e mettersi in gioco più che mai. Francesca Fialdini, il lastra-gate a un passo dalla finale. L'edizione 2025 di Ballando con le Stelle ha saputo regalare grande spettacolo e, come sempre, anche qualche piccolo momento a sorpresa tutt'altro che convenzionale.

