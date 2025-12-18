fra i putiniani di ferro di limes pure il giudice che indaga sullo zar

Tra i «putiniani di ferro» di «Limes» emerge anche il giudice incaricato delle indagini sullo zar. L’accusa rivolta alla rivista di Caracciolo di promuovere propaganda per il Cremlino appare priva di fondamento, considerando che nel comitato scientifico siedono anche figure di spicco atlantiste come Letta, Fubini e Panebianco. Un quadro complesso che mette in discussione le etichette semplificate e invita a riflettere sulle sfumature di un dibattito geop

L’accusa alla rivista di Caracciolo di fare propaganda per il Cremlino è risibile: nel comitato scientifico figurano anche atlantisti di ferro come Letta, Fubini, Panebianco. Lo spettro della manovra editoriale. «A tutto c’è un Limes ». E i professoroni se ne sono andati sbattendo la porta, accompagnati dal generale con le stellette e dall’eco della marcetta militare mediatica tutta grancassa e tromboni, a sottolineare come fosse democratica e dixie la ritirata strategica da quel covo di «putiniani sfegatati». La vicenda con al centro la guerra in Ucraina merita un approfondimento perché è paradigmatica di una polarizzazione che non lascia scampo a chi semplicemente intende approfondire i fatti. 🔗 Leggi su Laverita.info

