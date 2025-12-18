Immergiti nel mondo autentico dei bambini attraverso immagini che catturano le loro emozioni più genuine. La mostra “Scatti d’animo, riflessioni sulle emozioni” nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco invita a scoprire l’universo emotivo dei più piccoli, offrendo uno sguardo intimo e profondo che tocca il cuore. Un’esperienza visiva che invita alla riflessione e alla meraviglia, aperta fino al 31 dicembre 2025.

© Ilgiorno.it - Fotografare le emozioni dei bambini

Uno sguardo sul mondo emotivo dei bambini è quello che promette “Scatti d’animo, riflessioni sulle emozioni”, una mostra fotografica nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco da oggi (giovedì 18 dicembre) all’ultimo giorno del 2025. Promosso da Coop Lombardia insieme al Comune di Milano, all’associazione Alimenta l’amore e all’università Bicocca, il progetto è stato ideato dalla giornalista e fotografa Silvia Amodio per la terza edizione del Festival delle bambine e dei bambini. L’idea è esplorare il panorama emotivo dell’infanzia, con ritratti di bimbi e bimbe realizzati dando loro poche indicazioni, per far sì che le loro espressioni fossero il più possibile spontanee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Educare alle emozioni e alla salute. Progetti per bambini e ragazzi

Leggi anche: "Un Natale di emozioni 2025": il Comune pubblica il bando per le attività rivolte a bambini e ragazzini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Scatti d’Animo”: la fotografia che ritrae le emozioni; 'Scatti d'animo, riflessioni sulle emozioni' in mostra al Castello Sforzesco.

Bambini e nomofobia, quando lo smartphone diventa un’ossessione - Nomofobia nei bambini: cos’è, quali segnali osservare e come gestire l’ansia da schermo con regole, routine e consigli pratici per i genitori. agendadigitale.eu