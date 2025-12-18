Foto della figlia sui social | Clizia Incorvaia prosciolta ma resta il divieto

Clizia Incorvaia è stata prosciolta dal procedimento penale riguardante la pubblicazione di foto della figlia sui social, con un’archiviazione definitiva. Tuttavia, il tribunale civile ha confermato il divieto di condividere immagini della minore senza il consenso dei genitori, sottolineando l’importanza della tutela della privacy dei minori sui social media.

Il procedimento penale si chiude con un non luogo a procedere, ma il tribunale civile conferma il divieto di pubblicare immagini della minore senza consenso. Nelle ultime ore sembra esserci stato un punto fermo nel contenzioso che si era aperto tra Clizia Incorvaia e il suo ex marito Francesco Sarcina, noto al grande pubblico come frontman de Le Vibrazioni. Al centro della vicenda, l'accusa di trattamento illecito di dati personali: l'influencer aveva pubblicato sui social immagini della figlia minore Nina senza il consenso del padre. Come è nato lo scontro legale tra Clizia Incorvaia e l'ex marito La denuncia era stata presentata dallo stesso Sarcina dopo aver visto sul profilo social dell'ex moglie foto e video della figlia minorenne, pubblicati - secondo l'artista - senza . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

