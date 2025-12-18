FOTO Caserta successo per gli 80 anni dalla ricostituzione della Provincia

Un evento memorabile ha celebrato gli 80 anni dalla ricostituzione della Provincia di Caserta, coinvolgendo attivamente le scuole e la comunità locale. Alla cerimonia, svoltasi presso l’Auditorium provinciale, si è respirato entusiasmo e partecipazione, rendendo omaggio a un importante capitolo della storia territoriale. Un momento di riflessione e orgoglio per tutta la collettività.

Grande partecipazione e forte coinvolgimento delle scuole per l'evento celebrativo degli 80 anni dalla Ricostituzione della Provincia di Caserta, svoltosi presso l'Auditorium provinciale. Numerosi studenti provenienti da diversi istituti del territorio hanno preso parte a una mattinata dedicata alla memoria storica e al dialogo con le nuove generazioni. Gli interventi storici e le testimonianze del presidente della Società di Storia Patria, Alberto Zaza d'Aulisio, e dei figli di alcuni protagonisti della stagione politica che condusse alla rinascita dell'Ente provinciale, Gianpaolo Iaselli e Carlo De Michele, coordinati dal giornalista Franco Tontoli, hanno ripercorso le fasi salienti di quel percorso istituzionale.

