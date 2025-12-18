Forza Italia Tajani a Occhiuto | Congresso? Non vedo l’ora!

Tajani esprime entusiasmo per il possibile congresso di Forza Italia, sottolineando l'energia delle sfide. Con entusiasmo, manifesta la propria attesa e piacere per l'evento, mentre tra i temi discussi al Ppe, oltre alle questioni internazionali, si percepisce un fermento politico che va oltre gli asset russi e l’accordo sul Mercosur.

“Magari! Mi esaltano le sfide. Sono contento se si fa il congresso di Forza Italia”. Sul tavolo della consueta riunione del Ppe che precede ogni Consiglio europeo non ci sono solo gli asset russi e l’accordo sul Mercosur. Mentre lascia l’hotel Sofitel, infatti, il vicepremier e ministro degli Esteri parla anche delle vicende più strettamente italiane, dalla manovra a Forza Italia. È di oggi, infatti, l’intervista di Roberto Occhiuto in cui il governatore della Calabria spiega a La Stampa che “serve più coraggio” e si dice “pronto per il congresso di Forza Italia”. La risposta di Tajani non si fa attendere e arriva direttamente da Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

